Tras la muerte de Franco, los castellanos y los leoneses salieron a la calle a pedir autonomía. Entonces, en las manifestaciones ya había alguna pancarta reivindicando algo más: la autonomía solo de León.

Eduardo Manuel, concejal por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León recuerda que aquel ímpetu regionalista lo frenó el entonces ministro Martín Villa. Él era el encargado de la administración del territorio. Al plantearse una autonomía astur-leonesa vio demasiados mineros de izquierdas juntos.

"Los leoneses son mucho más afines con los asturianos, pero por razones políticas no sé de qué índole se metió a León en una autonomía que no quería, no quería estar", asegura Juan Pedro Aparicio, escritor Leonés.

"Martín Villa venía de la dictadura y siguió siendo un dictador, su filosofía era formar una comunidad grande para contrapeso a vascos y catalanes y le importó muy poco los deseos de leoneses, solamente por interés político falaz", indica Eduardo López Sendino, portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León.

Una región más conservadora podía ser muy útil para marcar músculo frente a Cataluña o el País Vasco. "Se decidió hacer una comunidad central, con un voto conservador, y lo demuestra que en 40 años solo ha gobernado el PP, en eso sí lo hicieron bien, pero no ha sido contrapeso de nada, somos cada vez menos y pintamos menos en este país", sostiene José Antonio Diez, alcalde de León.

"Somos la única región histórica de España que no es autonomía. Nos encontramos con un mapa autonómico con regiones que nunca han tenido una tradición histórica como pueden ser Cantabria, La Rioja, Murcia o Madrid y, sin embargo, son autonomía. ¿Por qué razón la región leonesa no es autonomía?", López Sendino.

Hoy en día, el leonesismo defiende que la Constitución les ampara para no formar parte de Castilla y León. Además, en varios ayuntamientos de León se ha debatido la moción para tener autonomía propia. La mayoría han votado a favor, como en Cabrillanes. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.