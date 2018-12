Las señales que nos alertan para saber cuándo somos 'yonquis de las pantallas' y necesitamos levantar la vista del móvil

Vamos tan pegados a nuestra pantalla, sin levantar la cabeza, que incluso ponemos en riesgo nuestra seguridad y nuestras relaciones sociales. laSexta Columna nos muestra las señales de alerta para saber cuándo despegar la vista del móvil.

Ya hay ideas como instalar semáforos en el suelo para no ser atropellados, estuches cerrados magnéticamente para obligarte a no usar el móvil o restaurantes que te premian si no lo tocas en toda la comida. ¿Necesitas alguna de estas medidas?

La problemática de Marta, una joven de 12 años adicta al móvil: "Publico fotos desnuda, sin camiseta o sin pantalón"

El abuso del móvil ha limitado la joven vida de Pedro y Marta, dos adolescentes adictos al móvl que han tenido que acudir a terapia para tratar el problemas. En este vídeo, laSexta Columna muestra sus testimonios.

La dopamina, la razón por la que las pantallas tienen el mismo efecto en el cerebro de los niños que los casinos en los mayores

Los niños se vuelven locos con las pantallas. Una reacción que tiene una explicación científica que desvela laSexta Columna en este vídeo.

Yonquis de las pantallas a todas horas: esto es lo que pasa por mirar el móvil andando durante una conexión en directo

Las mismas pantallas que facilitan el trabajo, las relaciones sociales y el tiempo libre pueden también generar adicción y deteriorar nuestros hábitos.

Celia Villalobos o cómo ser una persona adicta a las pantallas hasta en el puesto de trabajo

Como cualquier adicción, la dependencia de las pantallas afecta a todas horas. Hay quien no resiste la tentación de la pantalla ni siquiera en su puesto de trabajo como le pasó a Celia Villalobos. laSexta Columna lo recuerda en este vídeo.

Impulsividad, pérdida de concentración y atención, disminución del vocabulario...los efectos de la tecnología en los niños

Las pantallas están tan dirigidas a los niños que muchos creen que funcionan igual que una simple revista, pero la realidad es otra. En este vídeo analizamos los efectos adversos en los más pequeños.

Lorena Castell se somete al 'adictómetro' del móvil: "Cuando me veo un poco ansiosa por mirar las publicaciones intento calmarme un poco"

El equipo de laSexta Columna somete a Lorena Castell y a otros profesionales de la salud y la comunicación al 'adictómetro' para conocer cuánto dependen del teléfono móvil. En este vídeo te mostramos los resultados.