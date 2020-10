En el juego geopolítico, Donald Trump ha adoptado la posición del hermano mayor en todo el mundo: impone aranceles, pero no le hace gracia que a sus empresas les cobren impuestos en Europa.

"Trump ha sido bastante insistente defendiendo a sus grandes empresas: Amazon, Google, etc. De hecho, los primeros intentos que hubo en Europa de lanzar esta tasa tuvieron como respuesta la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos", ha destacado Fernando Arancón, director de 'El Orden Mundial'.

Este hermano mayor lleva un poco mal que Europa haya abierto sus puertas al 5G de China. "Trump está descargando toda una serie de mecanismos de presión y de influencia sobre Europa para impedir que se genere un nuevo eje, una nueva alianza estratégica, entre Europa y China", ha expuesto Pablo Bustinduy, profesor en New York University.

Así lo advirtió el propio presidente de Estados Unidos: "Hablé con muchos países para que no lo usen. Si quieren hacer negocios con nosotros no pueden usarlo. Creo que Reino Unido anunció ayer que no lo usarán". Para Bustinduy, Trump "prefiere privilegiar el eje británico". Así que en este juego de influencias internacional, con la excusa del Brexit, Trump parece haber encontrado un aliado en un hermano pequeño británico.

"Trump jugó un papel de extraordinaria importancia en el proceso de Brexit, y lo va a seguir jugando. Esto se enmarca en su estrategia de fragmentar y dividir el bloque europeo porque le conviene para el tipo de proyección que hace de EEUU en la política internacional", ha profundizado Bustinduy, que ha añadido: "Mientras, Biden favorecería la posición negociadora de la Unión Europea con Reino Unido".

Fernando Arancón afirma que Boris Johnson tiene un aliado en Trump para mantener relaciones económicas. Pero advierte: "No creo que fuese menos que si gana Biden. Si Reino Unido sale por las bravas de la Unión Europea, va a necesitar nuevos socios, y va a tener que buscarlos tanto en Europa como fuera de ella".

¿Le interesa económicamente a Europa que Trump pierda las elecciones? "Una victoria de Biden implicaría un enfoque diferente de la relación con Europa. Intentaría restablecer esa alianza estratégica privilegiada entre Estados Unidos y Europa", ha apuntado Bustinduy. A esta cuestión, el periodista Sandro Pozzi ha añadido: "Demócratas y republicanos están de acuerdo en una cosa: en temas comerciales tienen que ser agresivos. El problema es la retórica".