Cuando se cumplen 100 años del Partido Comunista de España, laSexta Columna analiza la trayectoria del partido y se hace una pregunta: ¿qué futuro le espera a la formación?

"El Partido Comunista Español tendrá margen de supervivencia mientras exista la necesidad de seguir profundizando en las tareas de justicia social, que son ineludibles, y más ahora en el contexto en el que nos ha tocado desenvolvernos. También tendrá margen mientras sea capaz de conectar con las nuevas sensibilidades y ampliar sus alianzas, incluso a costa de perder parte de su propia identidad", afirma Fernando Hernández Sánchez, doctor en Historia Contemporánea.

Por su parte, Marcel Camacho, hijo de Marcelino Camacho, lanza una tajante reflexión: "Yo pensaba que en este mundo 'capitalista' cada vez iba a vivir la gente mejor y en este mundo 'capitalista' tenemos mucho consumo, pero cada vez hay más desigualdad. Todo lo que no sea comprender esto y luchar porque esto no llegue a ser así y suceda de otro modo, es inútil. Eso no va venir porque 'yes'. O sea, va a venir porque haya partidos comunistas, u otros partidos que sean conscientes de esto y se pongan a trabajar por ello".

Además, laSexta Columna también analiza cómo por primera vez desde 1936 los comunistas se han sentado en el Consejo de Ministros y ahora lo hacen con Yolanda Díaz como la líder política mejor valorada. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.