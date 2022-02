El Partido Popular escogió un pueblo de la España vaciada, Becerril de Campos, en Palencia, para arrancar la carrera electoral en Castilla y León. Una de sus promesas de campaña fue un Internet de calidad para toda la región y en Becerril, precisamente, el mayor problema es que la conexión no llega en condiciones.

Los vecinos se quejan de que algunos días no funcionan los datos del móvil ni el wifi. En 2018, un plan estatal iba a traerles la fibra, pero eso nunca ocurrió. El alcalde, Francisco Pérez, denuncia que había un plazo de dos años para ejecutarlo, pero no han tenido noticias de esa fibra que supuestamente iba a llegar. Ahora están pendientes de otro plan para que Internet llegue antes de 2023, pero ya no se fían.

Soria ¡Ya!, ¿izquierda o derecha?

Soria ¡Ya! fue la fuerza política más votada en su provincia estas elecciones autonómicas. Días antes de ese arrollador resultado, laSexta Columna siguió los pasos de sus principales candidatos para descubrir la clave de su éxito, como puedes ver en este vídeo: