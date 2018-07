El alcalde de O Porriño, el 'maestro' del resistómetro: le imputan, no dimite, no le echan y gana las elecciones

laSexta Columna presenta el 'resistómetro’, un sistema para saber cuánto resiste un alcalde en su sillón desde que le imputan hasta que deja el poder. El máximo nivel es el quinto: imputan al alcalde, pero este no dimite, no le echan, no pierde, no se retira, pero pactan sin él y se queda sin la alcaldía.

El maestro de la resistencia es el alcalde de O Porriño, Nelson Santos. Ha llegado a tener que interrumpir su discurso porque una vecina le quería poner precio. laSexta columna recogió en 2014 la denuncia de la directora de la oficina de empleo del pueblo. Acusaba al alcalde de colocar a dedo a los trabajadores del ayuntamiento. Al Santos le imputaron por centenares de contratos fraudulentos. El PP le dejó presentarse a las elecciones en 2015. Y ganó, pero la oposición pactó y le echó.