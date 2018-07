Ana Hermoso, exalcaldesa de Bormujos: "Montan una película surrealista alrededor de un bolso"

LA EXEDIL HABLA CON LASEXTA COLUMNA DE SU IMPUTACIÓN

A Ana Hermoso se la relaciona con la Gürtel. Se investiga si vendió su voto a la trama, pero ella asegura que será absuelta: "Yo no he cometido ningún delito. Si es ético que un señor se enamore de mí y me regale un bolso, no lo sé"