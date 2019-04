Amparo Gil, madre de una de las víctimas del Yak-42: "Te das cuenta de que los trajeron muy pronto, no hubo tiempo a la identificación"

ENTREGARON EL CUERPO DE SU HIJO A OTRA FAMILIA

Amparo Gil y Paco Cardona perdieron a su hijo en el accidente del Yak-42. Él tampoco estaba en su féretro, pero no lo supieron con seguridad hasta dos años después. Su caso es especialmente doloroso. Su hijo les había pedido que si moría en alguna misión no lo incinerasen, pero no pudieron cumplir su deseo. Otra familia lo incineró por error.