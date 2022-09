"Querido españoles del pasado, aunque no lo veíais venir, los errores que una vez cometisteis han vuelto a caer sobre nosotros. Guerras, matanzas, campos de concentración y finalmente el desastre. Pudimos haberlo evitado, por eso este mensaje: solo tenéis que prestar atención a vuestros mayores, los últimos supervivientes de ambos bandos de aquella Guerra Civil de 1936 que en vuestro presente depositan su mensaje para las generaciones futuras", según laSexta Columna, así sería en el año 2223 el mensaje del último humano vivo.

Alfonso, Miguel y Jaume forman parte de los supervivientes de la Guerra Civil y recuerdan lo ocurrido en el programa. "Siempre es interesante saber lo que pasaron los que estuvieron en la guerra", asegura Alfonso, obligado por el bando nacional a luchar en la Guerra Civil.

"Quiero que se sepa todo y que no se pierda en la memoria, que no se olvide", añade Miquel Morera, superviviente de la Guerra Civil que dejó escritas sus memorias para su nieto y hasta contó su historia en los colegios. "Una buena no es guerra para nadie", zanja.

"Era un chaval, 17 años había hecho. Piensas en lo que hubo ahí y... un poco las lágrimas...", se mociona Jaume, superviviente de la Guerra Civil del Bando Republicano.

No obviéis su mensaje, hacerlo podría precipitaros a un final que no queréis.

"Se debe seguir hablando de la Guerra Civil y dejando que hablen los que saben porque sigue habiendo muchos mitos que circulan entre la población que han demostrado historiadores e historiadoras que son completamente falsos, que proceden de la guerra, de la propaganda de guerra, de la dictadura y que ahí siguen", defiende Ana Martínez Rus, doctora en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.

Por otro lado, laSexta Columna recoge el momento en el que Jaume, republicano, recuerda qué sintió al al espejo tras salir de un campo de concentración franquista: "Me puse a llorar". Puedes ver el momento en el vídeo que se muestra a continuación.