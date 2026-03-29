Marxlenin P. Valdés, sobre la "revolución energética" cubana: "Hasta ahora el sol no nos lo pueden bloquear"

Desde la ONG SODEPAZ, envían, entre otros productos, placas solares a Cuba. Estas han permitido electrificar numerosos edificios, lo que hace que, a pesar de los apagones, la electricidad se mantenga.

Mientras avanzan las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, la política de Donald Trump sigue siendo la misma: asfixiarla. Francisco Calderón, consultor de la ONG SODEPAZ, señala que el bloqueo es un problema desde hace 70 años, "pero en este momento se ha ido recrudeciendo". Francisco lleva años trabajando con esta ONG que ayuda al pueblo cubano, al que envían productos de todo tipo: desde alimentos hasta material sanitario o escolar.

"El impacto es limitado en el sentido de que es muy localizado, no es para todo el país", expone, "pero cuando la ayuda nuestra llega a los sitios concretos, funciona y funciona muy bien".

Además de bienes básicos también envían un material que, últimamente, ante la escasez de petróleo, es muy necesario: placas solares. Calderón cuenta que se han electrificado numerosos edificios, algo que ha permitido que la electricidad en estos espacios funcione las 24 horas, salvándose de los apagones.

La politóloga Marxlenin P. Valdés considera esto una "revolución energética". "Hasta ahora el sol no nos lo pueden bloquear", expone, "ya veremos si la isla entera se llena de paneles solares y empieza a nevar en Cuba, seríamos demasiado desafortunados, pero esa es la gran apuesta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Cuba: la Revolución se ha quedado sin energía' en atresplayer.