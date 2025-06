María Llapart recuerda sus preguntas a Santos Cerdán el día el informe de la UCO: "No me retiró la mirada en ningún momento"

"Me miraba fijamente, negándolo"

El jueves 12 de junio a primera hora, la información firmada por Miguel Ángel Campos sobre el informe de la UCO sobre Santos Cerdán empieza a ser protagonista de los corrillos del Congreso. María Llapart explica que ese día "la gran incógnita era si Santos Cerdán se atrevería a aparecer por el pleno".

Marisol Hernández, periodista de 'El Confidencial', explica que hay un momento en que el Gobierno "ya se ha dado cuenta de que la cosa va mal", unas declaraciones de Bolaños donde queda claro que "el respaldo que le habían dado a Cerdán se acaba en ese momento".

De repente, Santos Cerdán, con la impasibilidad de su personaje aparece y se somete al interrogatorio para sorpresa de Llapart. La periodista parlamentaria de laSexta recuerda que, a sus preguntas, Cerdán "me miraba fijamente, negándolo": "No me retiró la mirada en ningún momento", asegura.

Santos Cerdán entra en el hemiciclo con la oposición afilando los cuchillos, y entonces el informe de la UCO provoca que muchos diputados miren sus móviles, incluyendo el del propio Cerdán, que empieza a tirar de scroll. "Era un ambiente absoluto de funeral, está todo el mundo en shock", comenta Marisol Hernández.

*Ya puedes ver el programa completo de 'laSexta Columna: PSOE: No todos son Santos' en Atresplayer.