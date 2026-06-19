Laura Sánchez, del 'Movimiento Off': "Es raro mantener una conversación de adultos sin que alguien pare a ver el teléfono"

Decidió desinstalar varias aplicaciones de su teléfono móvil para controlar el uso que hacía del dispositivo. Desde que lo hizo, como expone, "un poco de alivio y más libertad".

Existen usuarios que buscan paliar la adicción al teléfono móvil. Un ejemplo de ello es Laura Sánchez, integrante del 'Movimiento Off' contra la alienación tecnológica. Laura pasaba horas enganchada al móvil y despertó cuando en el colegio de sus hijos iban a sustituir los libros de toda la vida por pantallas. Esto la llevó a unirse al ‘movimiento off’.

"Me conciencié un poco más con ese tema y empecé a controlar mi propio uso", explica, "me desinstalé todas las que tenía". Tras hacerlo, notó "un poco de liberación y un poco de alivio y de libertad, de más libertad". Ahora, como cuenta, lee más y el tiempo que está con la gente, está más presente.

Horacio Espinosa, exmoderador de Facebook, expone que detrás de las redes sociales "lo que hay es un proyecto de ingeniería social tan perfectamente pensado, tan perfectamente ensayado, tan perfectamente experimentado que está hecho para engancharte", indica.

"No compiten contra otras redes sociales, compiten contra la realidad", expone."A ellos lo que les interesa es que tú estés ahí todo el tiempo, y para eso van a usar todos los recursos posibles", sentencia. "Las redes sociales siempre han sido plataformas comerciales, lo que pasa es que ahora somos más conscientes porque la cantidad de anuncios ya supera el contenido que es digerible", indica Liliana Arroyo, doctora en Sociología.

Laura señala que ella ve grupos de adultos con los que es imposible mantener una conversación sin que, en algún momento, alguno de ellos se ponga a mirar su teléfono para revisar las notificaciones. "Es raro mantener una conversación de adultos, rarísimo, sin que alguien pare a ver el teléfono", reflexiona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Cerco a las redes sociales: la democracia contra la clictadura' en atresplayer.