Karin Herrero, sobre el odio en redes sociales: "Me he convertido en un basurero en un mundo de basura"

El creador de contenido decidió comenzar a utilizar los comentarios de odio que recibía como terapia y comenzó a responderlos. Como señala, esto le ha reportado, entre otras cosas, un beneficio económico ya que esos vídeos tienen muchas visitas.

En las redes sociales lo que más vende es el odio. Karin Herrero es un popular periodista, youtuber y creador de contenido que, como expone, él ha acabado yendo al psiquiatra y tomando antidepresivos a causa del odio que ha llegado a recibir.

"Al principio me regodeaba mucho en esos comentarios, lloraba y hubo un momento en el que dije 'joder, en un mundo de basura hazte basurero'", expone. Entonces, decidió comenzar a usar esos comentarios de odio como terapia y responderlos públicamente.

"Me hace sentir muy bien responder a esos comentarios", cuenta. Además, para él, también es una manera de luchar contra ese 'hate', para demostrar que el odio no sale impune.

"Y en tercer lugar pues evidentemente me reporto en beneficio económico porque esos vídeos tienen muchas visitas y acaban teniendo la consecuencia económica así que en eso me he convertido en un basurero, en un mundo de basura", añade.

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