"Jéssica parecía atraer la corrupción": Beatriz Parera, sobre los 'enchufes' de la exnovia de Ábalos en empresas públicas

laSexta Columna analiza el papel de Jéssica Rodríguez y su 'enchufe' en dos empresas públicas cuando todavía era novia de José Luis Ábalos. 44.000 euros que cobró en dos años y medio, tal y como ha admitido, sin dar palo al agua.

Para entender qué no cuadra dentro de la supuesta 'historia de amor' entre José Luis Ábalos y Jéssica Rodríguez, laSexta Columna apunta hacia Ineco y Tragsatec.

"Jéssica parecía atraer la corrupción", afirma Beatriz Parera, adjunta al director de 'El Confidencial', que explica que "Ábalos consideraba que venía bien trabajar para ir cotizando y le buscó trabajo en dos empresas públicas" que dependían de su ministerio.

En ellas, según la sentencia, Jéssica acabó enchufada. Sin embargo, durante el juicio Ábalos ha intentado quitar hierro a esos contratos por los que la exnovia del ministro cobró casi 44.000 euros en poco más de dos años y medio.

Frente a esto, en sede judicial se han escuchado testimonios como el de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, a la que colaron el currículum de Jéssica.

Según la sentencia, Jéssica acaba enchufada a las órdenes de una jefa que no conoce y supervisada por otra responsable que jamás logró saber qué hacía allí: Virginia Barbancho, que declaraba que al ver periódicamente que la exnovia del ministro no fichaba habló con ella hasta que alguien le dio la orden de dejarla en paz.

Isabel Vega, periodista de Tribunales de la 'Cadena SER', señala que, según declara la propia Jéssica, "estuvo allí más de dos años sin dar palo al agua, siendo plenamente conscientes de ello tanto Koldo como Ábalos. No conforme con eso, cuando se le acabó ese contrato migró a otra empresa pública donde siguió cobrando también sin trabajar".

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