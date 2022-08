Gloria Sousa se atrevió a contar su historia con el VIH en televisión cuando muy pocos se atrevían a hacerlo. Le transmitieron el sida en 1986 en un hospital de Madrid, esperando cinco años a compartir lo que vivió para evitar que su caso le ocurriese a más personas.

"Entré para operarme de una luxación congénita de cadera y ese día contagiaron a otra mujer mayor y a un niño que lo habían operado de un tumor cerebral. Ellos murieron al poco tiempo", cuenta a laSexta Columna 30 años después de lo ocurrido.

Cuando conoció el diagnóstico, asegura que intentó suicidarse. "Si no hubiera estado mi hija, me hubiera ido. Ella me salvó", confiesa. Pese a creer que podía quedarse sola, las cámaras de Antena 3 recogieron cómo su pueblo se volcó con ella y su familia. "De verlos me emocioné", reconoce.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta Columna de noviembre de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.