Fiel escolta e interlocutor extraoficial: ¿quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ‘el cangrejo’?

Estados Unidos estaría manteniendo conversaciones con funcionarios cubanos con el objetivo de negociar una salida digna de la situación del régimen. Uno de esos interlocutores podría ser el nieto de Raúl Castro.

Tal y como ha confirmado Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, se han producido conversaciones de Marco Rubio con funcionarios cubanos. Y, entre esos interlocutores, hay uno muy particular: el cangrejo más famoso de Cuba.

Él es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias 'el cangrejo', el nieto de Raúl Castro. Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', indica que se está especulando con que Rodríguez Castro está hablando con Estados Unidos, de manera extraoficial, para negociar una salida digna de la situación del régimen.

Hasta ahora, 'el cangrejo' había permanecido a la sombra de su abuelo, como fiel escolta. Pero esa cara tiene poco que ver con otra versión de Raúl Guillermo, en la que se le puede ver disfrutando de mesas llenas de comida, viajes al extranjero, yates. Además, cuenta con vínculos empresariales con Venezuela y Panamá.

Moreno indica que Cuba es muy diferente a Venezuela, en el sentido del liderazgo político. "El poder en Cuba reside en la élite militar que viene de la vieja guardia de la revolución", expone, "liderada, sobre todo, por Raúl Castro y sus generales". Para que se produjera un cambio en la isla sería necesario "hacer algo mucho más complejo que exigiría que esa élite se aviniera a negociar para cambiar de postura", concluye el codirector de 'El Orden Mundial'.

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