Europa, un territorio amenazado por nubarrones de contaminación de todo tipo que el eurodiputado Javi López quiere ayudar a disipar con su ley de calidad del aire. laSexta Columna le acompaña en el vídeo sobre estas líneas en el trascendental día de la votación de la directiva.

Después de trabajar en ella durante 4 años, por fin ve cómo es aprobada. "Han votado todos a favor menos la extrema derecha", apunta.

Sin embargo, su alegría no asegura que la contaminación acabe dispersándose, pues la extrema derecha no solo vota en contra, sino que también escenifica cómo aplastará las propuestas que sí ha apoyado la mayoría. El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, estruja la Agenda 2030 y el pacto verde, mientras un eurodiputado le afea la conducta: "Esta no es la forma de proceder".