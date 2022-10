Aurelio es un agricultor de San Miguel de la Ribera, un pequeño pueblo de Zamora. En el vídeo sobre estas líneas, muestra a laSexta Columna su oficio y su casa, prácticamente un museo de las generaciones de una familia dedicada al agro.

Hoy, agricultores como Aurelio están en peligro, pero no por los problemas de siempre, sino por la guerra de Ucrania, que ha subido el precio de los combustibles y los abonos, mientras no pueden asegurarse un precio justo para lo que venden. A esto se suma una competencia feroz en la que menos jugadores, pero más poderosos, quieren hacerse con mayor proporción del mercado. "Llevo desde los 20 años en esto y nunca había visto una temporada con la incertidumbre que hay ahora. Jamás había oído a un agricultor pensar si iba a sembrar o no", afirma rotundo.