Estados Unidos, uno de los grandes beneficiados por el aumento del precio del petróleo y el gas

Ignacio Álvarez-Ossorio, recuerda que, tras la invasión rusa de Ucrania, "buena parte del gas que se consumía, por ejemplo, en España ahora proviene de Estados Unidos y también buena parte del petróleo".

El cierre del estrecho de Ormuz es una de las consecuencias que ha traído la guerra de Irán. Esto ha provocado que aumente el precio del petróleo y del gas.

Y uno de los grandes beneficiados ha sido, precisamente, Estados Unidos. El catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, Ignacio Álvarez-Ossorio, recuerda que, tras la invasión rusa de Ucrania, "buena parte del gas que se consumía por ejemplo en España ahora proviene de Estados Unidos y también buena parte del petróleo".

"Efectivamente, le conviene que haya unos precios elevados", afirma. Álvarez-Ossorio indica que la técnica que utilizan para obtener buena parte del petróleo, fracking, es "muy costosa".

"Exige que, al menos, el coste del barril esté por encima de los 60 o 65 dólares para obtener beneficios", señala. "El barril, superando los 85 dólares, obviamente, le conviene a Estados Unidos porque hoy por hoy ha desplazado a Arabia Saudí como principal exportadora del petróleo mundial", indica.

Esto, además, repercute positivamente en las grandes empresas energéticas norteamericanas, "que son también uno de los grandes respaldos de Donald Trump en la Casa Blanca".

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