Dasoul: "¿De quién es culpa si te portas mal? Pues de la chica que me está provocando"

EL ARTISTA NO CONSIDERA MACHISTA SU MÚSICA

'Si me porto mal' es la canción que más quejas ha recibido por machista en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres en 2015. laSexta Columna habla con el cantante Dasoul sobre su polémico tema. Él insiste: la letra no es machista. "Yo con mi música no vejo a la mujer ni la insulto".