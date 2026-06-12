¿Cuánto cuesta ir a ver los partidos del Mundial? "Si España llega a la final, serían unos 5.000 euros": el testimonio de un aficionado español

Este Mundial se celebra por primera vez en tres países diferentes: EEUU, Canadá y México. Además, la FIFA ha impuesto precios que varían según la demanda y el resultado es que sale el doble de caro que Qatar. David, un aficionado español, nos lo cuenta en este vídeo con todo detalle.

Este pasado 11 de junio comenzó el Mundial de Fútbol de 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, la primera vez que este evento se celebra en tres países. La inauguración tuvo lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y la final será en Miami, el próximo 19 de junio. España buscará poner una estrella más en su camiseta y sumarla a la que ya logró en Sudáfrica en 2010.

David Cebollada es uno de los aficionados que va a Estados Unidos para ver el Mundial: "He vivido momentos en el fútbol que no puedo compararlos prácticamente con nada, excepto casi como el nacimiento de un hijo... Es una maravilla. El llegar al estadio, el olor al césped, el sonar el himno, el público...", confiesa a laSexta Columna.

Para David, este será su quinto Mundial consecutivo, en el que sueña con una victoria de España: "Nos la llevaremos y la ganaremos", asegura David, recordando a su amigo 'Manolo el del Bombo', el aficionado más icónico del fútbol español, que murió en 2025.

Sin embargo, los precios no son precisamente baratos. De momento, David ha tenido que pagar 400 euros por las primeras entradas, y si España llega a la final, él calcula hasta 5.000 euros. "Pero bueno, hasta el final del campeonato, no sabremos cuánto nos podemos llegar a gastar (...) Estamos hablando de países muy grandes y vamos a tener que desplazarnos en aviones", explica.

Él ha sacado entradas baratas gracias a la Federación, pero comprobamos las que quedan ahora mismo: para ver a España contra Cabo Verde, hasta 3350 dólares; y para el España-Uruguay casi 7.000 euros. "Prefiero gastármelo en esto que no un bar todos los días en cervezas", confiesa David.

Por su parte, José del Olmo, vicepresidente de la Academia del Fútbol Español, lamenta que en los espectadores, cada vez se piensa menos: "Se piensa más en el espectador televisivo". Es más, "este Mundial probablemente vaya a ser muy a la americana y, sobre todo, con el modelo del fútbol americano en la cabeza. Con esos espectáculos a mitad de partido y con mucha idea del show business norteamericano", añade por su parte Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM.

Porque uno de los anfitriones no es otro que Donald Trump, el show business de un tipo con cierto parecido a Naranjito...

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