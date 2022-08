El nacionalismo se alimenta del misterio y el origen de Colón le va al pelo. Desde hace unos años, en Cataluña, varias asociaciones aseguran que Colón en realidad se llamaba Cristófor Colom y era catalán. Para Jordi Canal i Morell, historiador autor de 'Historia Mínima de Cataluña', se trata de una "perversión más en la que no hay ningún tipo de argumentación mínimamente abalada por las fuentes y por los historiadores".

La idea asegura que, de hecho, Colón no partió a América desde Palos de la Frontera, en Huelva, sino del puerto de Pals, un pequeño pueblo de la Costa Brava. "Esas teorías no habría ni que escucharlas, es como si yo dijera que creo en los magos.. no tiene ningún fundamento. Uno puede ser, perfectamente, nacionalista catalán y no decir esas cosas que son contra la seriedad de cualquier debate", manifiesta al respecto María Victoria López-Cordón, catedrática emérita de Historia Moderna.

Se trata de teorías que, en algunos casos, han recibido el apoyo de la Generalitat. Jordi Canal i Morell critica que "lo más preocupante es que se esté dando dinero a gente que se está inventando esas cosas tan increíbles sin ningún tipo de argumento racional, y que líderes nacionalistas e independentistas les avalen".

No, los catalanes no descubrieron América

El actual vicepresident de la Generalitat, el independentista Jordi Puigneró, ya apoyaba la teoría del Colón catalán a finales de los 90, y firmó el epílogo de un documento divulgativo llamado 'La gran mentira del milenio', en el que concluía que los catalanes habían descubierto América.

En este sentido, José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia de la Universidad Complutense, señala que "lo que hacen es intentar apropiarse de mitos nacionalistas españoles", y añade: "Es más fácil apropiarse de mitos ya existentes que inventar mitos propios porque para eso hay que tener cierta imaginación y cierta capacidad de divulgación y difusión".

"Toda esta nueva comprensión de las cosas que hace que 'la meseta' sea un completo erial de figuras históricas y que todas se hayan concentrado, no se sabe cómo, en la costa catalana es una de las cosas más ridículas que posiblemente se haya inventado", expresa, por su parte, José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

Para Jordi Canal i Morell, estos mitos "ayudan a los que se lo creen a pensar que los catalanes han hecho grandes cosas, más de las que nos habían contado". "Ayuda a alimentar el mito victimista de 'incluso nos han robado la historia', subraya.

Desmontando los mitos en torno a la figura del Cid

En otro momento del programa, lasSexta Columna desmotó los mitos en torno a la figura del Cid exaltada por Franco y Abascal. Franco le homenajeó en 1955 como al 'héroe de la cruzada contra los infieles'; y ya en democracia, también han hecho uso político de su figura el expresidente del Gobierno José María Aznar o Santiago Abascal, líder de Vox.

Sin embargo, los historiadores aclaran en este vídeo que entre la realidad y el mito hay importantes diferencias y, más que un héroe de la reconquista, fue un mercenario que combatió junto a guerreros musulmanes en su propio ejército. "Si le hubieran preguntado si luchaba por España, no habría podido ni entender la pregunta porque España para él no era una unidad política", afirma al respecto José Álvarez Junco, Catedrático de Historia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores reportajes de laSexta Columna, como este emitido el 6 de mayo.