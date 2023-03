La forma de comportarse de Pablo Picasso en su vida hoy está siendo respondida, medio siglo después de la muerte del artista. Incluso se han organizado protestas en su museo de Barcelona, denunciando que fue un maltratador y un abusador de mujeres.

Denuncias que han llegado incluso a conferencias como la celebrada con motivo del 50 aniversario de la muerte del pintor. En ella, la académica de Bellas Artes y catedrática en la Universidad Complutense, Estrella de Diego, que ha notado que entre su alumnado hay quien quiere enterrar al autor con su obra. Así, la experta explicaba en su intervención cómo "a menudo en clase" se veía "obligada a defender a Picasso" frente a quienes le consideran un "señor autoritario" que "debería ser desterrado a los almacenes".

"Me he pasado 40 años de mi vida intentando contar que por favor a las mujeres artistas no se las juzgue por su vida", señala De Diego en laSexta Columna, donde advierte de que "si se cancelaran todas esas obras que aludirían a cuestiones de género, a cuestiones de Black Lives Matter, etc., nos quedaríamos probablemente sin la mitad de las obras". "Pero luego, la otra mitad de las obras se podrían cancelar por otros motivos", incide. "Empezamos a cancelar y sabemos dónde empezamos, pero no dónde acabamos", alerta.

Puedes escuchar su argumentación en el vídeo.