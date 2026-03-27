Blas Moreno, sobre la situación de Cuba: "La sensación es de país que está llegando a una era casi preindustrial"

Donald Trump ha implementado un bloqueo petrolero sobre este país, que está limitando el día a día del país, impidiendo que, por ejemplo, los servicios básicos puedan funcionar con normalidad.

La Habana, capital de Cuba, recibe con imágenes que derrochan luz, a pesar de estar viviendo uno de sus instantes más oscuros. En sus calles resuenan las amenazas de Donald Trump, que recientemente afirmaba que puede hacer lo que quiera con ella.

El presidente de Estados Unidos ha implementado un bloqueo petrolero sobre este país, que está limitando el día a día del país. Así, como denuncian muchos cubanos, los apagones son cada vez más frecuentes y no se cuenta con combustible para lo más básico.

Este hecho, por ejemplo, está provocando que los servicios públicos, como, por ejemplo, hospitales o colegios, no puedan funcionar con normalidad. Tampoco se puede recoger la basura de las calles con normalidad.

Además, en los hogares, la falta de electricidad supone la pérdida de alimentos o que no haya corriente de agua. "La sensación es de país que está llegando a una era casi preindustrial", señala Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial'.

Los afines al régimen de la isla culpan exclusivamente a Trump de desactivar cualquier posibilidad de supervivencia de su país. Marxlenin P. Valdés, profesora titular de Marxismo y comunicadora cubana, afirma que "la segunda temporada del presidente Donald Trump es un bloqueo quirúrgico, porque va a ese detalle donde generalmente coincide con que Cuba encontró una solución, una alternativa a las dificultades y ahí va el bloqueo y deposita una medida".

Pero, algunos cubanos, por su parte, también señalan a otro culpable histórico: el partido único que gobierna el país y que, además, hace escasear las libertades.

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