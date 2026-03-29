Blas Moreno afirma que el objetivo de Marco Rubio es "acabar con el régimen cubano y sus aliados, Venezuela y Nicaragua"

Rubio lleva le exilio de sus padres cubanos por bandera. Pero, aunque afirma que llegaron a Estados Unidos en 1959, el 'Washington Post', desvelaba que, en realidad, abandonaron la isla en 1956, durante el régimen de Batista.

En Miami, Florida, a 300 kilómetros de Cuba, hay una pequeña Habana. La comunidad cubana es tan fuerte en esa ciudad que han tenido su propio candidato: Marco Rubio. Fernando García del Río, excorresponsal de 'La Vanguardia' en Cuba, cuenta que el político estadounidense es hijo de padres exiliados.

Aunque no ha pisado nunca la isla, el exilio de sus padres se ha convertido en una de sus bazas políticas. Pero cuando habla sobre la huida de sus padres de la isla, algunas cifras no cuadran. Rubio defendió que habían llegado a Estados Unidos en 1959, tras la revolución, pero el 'Washington Post' reveló que ese exilio se produjo, en realidad, tres años antes, en 1956, durante la dictadura de Fulgencio Batista.

El dictador fue elegido en las urnas y, además, fue recibido por Estados Unidos con los brazos abiertos. Este apoyo no terminó cuando Batista, años después, dio un golpe de Estado. Este apoyo fue abandonado cuando se convirtió en un criminal.

"EEUU empieza a estar más incómodo con Batista porque es una persona brutal, tiene un régimen de opresión que está empezando a generar muy mala prensa también en el extranjero", indica Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial'.

Los padres de Marco Rubio huyeron de esa dictadura y, décadas más tarde, su hijo aspiraba a presidir EEUU. Pero en su camino hacia la Casa Blanca se cruzó con un particular contrincante: Donald Trump.

El empresario no dudaba en mofarse de Rubio en 2016, pero, en su segundo mandato, este se ha convertido en su mano derecha como secretario de Estado. Este, además, parece haberle convencido de que Cuba puede ser suya. Moreno indica que desde que Rubio entró en política, su objetivo principal era acabar con el régimen cubano y sus aliados, Venezuela y Nicaragua.

"Desde esa posición de poder", añade el codirector de 'El Orden Mundial', "ha conseguido acabar con Nicolás Maduro y su siguiente objetivo, sin duda, es acabar con el régimen cubano".

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