Aurelio de la Torre recuerda su pasado trabajando en Cuba: "Los primeros meses fueron una odisea, había mucha burocracia"

Cuba se convirtió en uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. El empresario se trasladó durante los años 90 a la isla para fabricar muebles que ocuparían las decenas de hoteles que se construyeron en el país.

A mediados de los años 90, dos avionetas anticastristas entraron en el espacio aéreo de Cuba con el objetivo de ayudar a los emigrantes balseros que querían abandonar la isla por mar. Estas fueron derribadas por cazas cubanos, provocando una crisis con Estados Unidos.

Tras este episodio, Bill Clinton aprobó la ley Helms Barton, que sancionaba incluso a las empresas que se atrevían a tratar con Cuba. Fernando García del Río, excorresponsal de La Vanguardia en Cuba, expone que esta ley “unificó todas las pequeñas leyes de embargo y dictó una presión comercial muy importante al impedir el tráfico normal de mercancías hacia Cuba”.

Esto hizo que Cuba tuviera que buscar un motor que impulsara su economía. Y, en ese momento, apareció Aurelio de la Torre. Como cuenta el gerente de 'Mobiliario Ideal', en ese momento comenzó a popularizarse Cuba como destino turístico. "Se hacía un hotel detrás de otro", recuerda.

Aurelio fabricaba muebles, muy necesarios en esos nuevos establecimientos hoteleros. "Los primeros meses era una odisea", recuerda, "allí para cualquier cosa hay mucha burocracia".

En sus más de 10 años en Cuba, Aurelio ayudó a cientos de trabajadores, por ejemplo, dándoles mejor comida que la que garantizaba el Gobierno. "Llegué a hablar con el que era entonces vicepresidente y le dije que esa comida no se la podía dar a mi gente porque tenían muchos problemas", explica, "además de bajas laborales por enfermedad y conseguí que me aprobaran una comida de un dólar. Con eso solo ya teníamos un absentismo que era cero".

Desde el Gobierno cubano se le imponía a Aurelio el número de empleados y sus funciones. Además, en muchos casos, cumplir los plazos de entrega se complicaba debido a los apagones y también, a la escasez a causa del embargo.

"Es un embargo injusto, es criminal y ha generado muchísimo daño a la población cubana, desde hace muchísimos años. Habría que acabar con él, es injusto", concluye Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial. A pesar de ello, añade que "no es la única razón, ni siquiera la principal, de la decadencia económica de Cuba".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Cuba: la Revolución se ha quedado sin energía' en atresplayer.