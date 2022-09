Marlene Engelhorn es una joven austriaca heredera de decenas de millones de euros que quiere que le suban los impuestos para redistribuir su riqueza. "Impuestos a la riqueza es lo mínimo que podemos hacer de forma responsable. ¡Ponednos impuestos!", defiende.

Su familia es la dueña del emporio BASF, una de las multinacionales químicas más grande del mundo. Mientras, ella forma parte de 'Millonarios por la humanidad', donde varios ricos luchan contra la desigualdad promoviendo más impuestos para las grandes fortunas como la suya. "No he ganado mi dinero. Nací en una familia rica y algún día heredaré una fortuna por la que nunca he trabajado", expresa la joven.