Así fue el intento de EEUU de derrocar al régimen castrista: 1.400 opositores armados, pero sin apoyo aéreo

La buena sintonía de Cuba y la Unión Soviética y Cuba no gustó a Estados Unidos. Por ese motivo, Eisenhower preparó una operación secreta contra el régimen castrista, que, finalmente, heredó John F. Kennedy.

Cuba sufre un embargo por parte de Estados Unidos. Este ha sido condenado hasta en 30 ocasiones por las Naciones Unidas. Para entenderlo, es necesario recordar cuando Fidel Castro decidió nacionalizar empresas estadounidenses.

Estados Unidos había reconocido el régimen castrista, pero la acción de Castro y su alianza con la Unión Soviética, no gustó en Washington. Eisenhower dejó de comprarle azúcar a Cuba para así ahogar su dependiente economía y, además, se dispuso a preparar una operación secreta que iba a heredar John F. Kennedy.

Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', expone que esta operación fue "una chapuza desde el principio". Desde EEUU pretendían armar a mil cubanos exiliados para que montaran una guerrilla que derrocara a Fidel Castro.

Dos años después de haber conseguido el poder, 1.400 opositores desembarcaron en una playa de Bahía Cochinos. Pero Kennedy dejó a esas tropas sin el apoyo aéreo prometido. En tres días, Castro consiguió acabar, triunfal, con el intento estadounidense.

"Él mismo utiliza esa oportunidad que le brinda Estados Unidos para presentarse en Bahía de Cochinos subido en un tanque y lidera las operaciones de combate contra los cubanos que invaden la isla", cuenta Moreno, "eso le convierte después en ese mito de la resistencia, el país que logró impedir la invasión de Estados Unidos".

La operación, además, tuvo como resultado que Cuba permitiera a la Unión Soviética instalar en su territorio varios misiles. Tras trece días de negociaciones, Kruschev retiró los misiles de la isla, a pesar del enfado de Castro.

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