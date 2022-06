A Jorge Escribano lo conocimos en 2013 en laSexta Columna cuando intentaba sacar adelante su carrera de Medicina, que no le quitaran la beca y a la vez trabajaba vendiendo ropa. Nueve años después, ha conseguido ser médico radiólogo a pesar de que estuvo a punto de dejar la carrera después de que sus padres se quedaran en el paro.

"Estuve a punto de tener que abandonar la carrera porque no podía hacer frente a los pagos de la universidad ni a vivir en Madrid. Lo tuvieron que hacer frente algunos amigos que me ayudaron para seguir adelante", explica. "Si no estamos en igualdad de oportunidades nos están limitando", denuncia.

¿Está estropeado el ascensor social?

El mito de la meritocracia sostiene que la educación funciona como un ascensor y que nuestro esfuerzo nos hará llegar tan lejos como queramos. Pero, ¿y si estuviera estropeado? ¿Y si los datos probaran que no vamos a vivir mejor que nuestros hijos?