En la última Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Dubai, en el gran depósito del petróleo mundial, 198 países han acordado cumplir con el objetivo de las cero emisiones, eso sí, en 2050. "Es, sin duda, una victoria insuficiente, pero histórica", valora en el vídeo sobre estas líneas Emilio Santiago, antropólogo climático del CSIC.

"Me irrita ver que nos están vendiendo como un gran favor que se va a reducir la producción de petróleo, gas y carbón, cosa que es inevitable por la geología, que no depende de su voluntad. Y lo que depende de ellos, que es reducir el consumo más rápidamente, no lo van a hacer. A mí me parece una inmensa tomadura de pelo", comenta por su parte Antonio Turiel, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.

Él cree que el decrecimiento de nuestra economía es inevitable, porque "no vamos a poder evitar que la cantidad de petróleo, carbón, gas, uranio sea más pequeña": "Esto se sabía desde hace décadas que iba a pasar, ya está pasando", explica. Como alternativa, señala que "con las renovables se puede conseguir dar un nivel de vida suficiente, sí, pero con un estilo de vida diferente. Pero en las cosas que realmente garantizan tu bienestar, no es necesario consumir al nivel que lo hacemos", sentencia Turiel.

Lo cierto es que las petroleras hoy perforan casi un 33 por ciento menos que hace sólo 10 años, pero al menos las reservas darían para casi cinco décadas más. "El problema es que no debemos quemar ese petróleo porque si quemamos todo el petróleo que tenemos disponible, y no hablemos ya del que hay en la Tierra, generaríamos un cambio climático catastrófico", indica Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía.