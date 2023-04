En Manchones, Zaragoza, se aferra al poder no solo un político, sino toda una familia: los Pardillos. Desde las primeras elecciones democráticas en 1979, este apellido se perpetúa al frente del municipio hasta el día de hoy, cuando gobierna un sobrino del clan.

Tanto Ángel Vicente Gil, concejal de Izquierda Unida, como Francisco, que se presentó a las elecciones por Ciudadanos, cuentan en el vídeo sobre estas líneas a qué huele este 'éxito familiar': "Esta gente para mi son caciques gobernando, y sé que me van a denunciar por esto", asegura Francisco, que asegura que incluso le amenazaron a través de su hija con difundir una grabación íntima. Además, este concejal afirma que uno de los Pardillos llegó a amenazar a otro vecino con una pistola.

Hoy la familia Pardillos sigue perpetuándose en el poder gracias al delito de Francisco Pardillos, actual alcalde, que confesó ante un juez haber aprobado "el empadronamiento de once parientes, amigos y empleados con el fin de que constasen como electores" en 2015, cuando se presentó por el Partido Aragonés, aún "a sabiendas de que no residían" en la localidad. Ahora se vuelve a presentar por el PP. Sin embargo, esto no sería una idea original, pues según la Oficina del Censo Electoral se sospecha que 183 municipios habrían inflado el padrón para las elecciones.