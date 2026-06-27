Alfonso Pérez Medina, sobre la sentencia de Ábalos: "La corrupción política es un problema para la sociedad porque la va carcomiendo"

¿Es la sentencia de José Luis Ábalos ejemplarizante? laSexta Columna traslada esta pregunta a Alfonso Pérez Medina, Beatriz Parera ('El Confidencial') e Isabel Vega (Cadena SER), que lo analizan en este vídeo.

La Justicia ha condenado a 19 años de prisión a Koldo García, cuatro a Víctor de Aldama y 24 al que fuera durante años hombre de confianza de Pedro Sánchez. Según la sentencia, porque los delitos de corrupción de José Luis Ábalos, más allá de lo robado, atacan la legitimidad del sistema democrático.

"En estos casos de corrupción siempre se busca una sentencia ejemplarizante", afirma Alfonso Pérez Medina, que se muestra rotundo: "La corrupción política es un problema para la sociedad porque la va carcomiendo. Porque al final el mérito, la capacidad, la posibilidad de igualdad para acceder a un puesto como funcionario público desaparece y lo único que prima es el enchufe, el amiguismo, el te doy y me das".

Beatriz Parera, adjunta al director de 'El Confidencial', no considera que la pena contra Ábalos sea ejemplarizante, ya que "suma tantos años porque al final son muchos delitos los que se le imputan". De hecho, apunta que en otras causas de corrupción, como la Gürtel, la Púnica o la Lezo "tenemos penas muy similares e incluso superiores, en algunos casos".

Isabel Vega, periodista de Tribunales de la 'Cadena SER', no cree que "se pueda afirmar con rotundidad que hay un trato distinto de la corrupción si viene del PP o del PSOE".

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