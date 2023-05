A veces intentamos disimular el acento porque entendemos que hay un español neutro, el mejor, pero ¿dónde encontramos ese acento perfecto? La respuesta no está San Millán de la Cogolla, donde el castellano dio sus primeros pasos, ni en Valladolid como se ha dicho siempre.

"Habría que decir que el castellano que se habla en Valladolid, precisamente, contiene un conjunto de usos que no están refrendados por la norma académica, porque son laístas, leístas, loístas... tienen un montón de rasgos no normativos", explica en el vídeo sobre estas líneas Inés Fernández-Ordóñez, académica de la RAE, que apunta que, si el castellano de Valladolid tiene ese prestigio, "es porque estuvo allí la Corte".

laSexta Columna busca el secreto mejor guardado del español en los pasillos de la RAE: ¿Existe una mejor forma de hablar nuestro idioma? Según el también académico Pedro Álvarez de Miranda, "para los lingüistas no hay un castellano mejor que otro, el adjetivo comparativo 'mejor' no lo usamos. Hay distintos y punto". Sin embargo, el propio Miranda, ocupante del sillón Q Mayúscula, afirma que "no pondría a un ceceante de locutor de un telediario y a un seseante sí": "¿Es injusto? Puede que sí, pero hay grados en los niveles de aceptabilidad social de determinados rasgos fonéticos".