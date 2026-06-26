La abogada de Koldo explica cómo pilló a Aldama "en una inventada" y "se vio tan acorralado que pidió ir al baño"

laSexta Columna habla con Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, para analizar su estrategia para minar la credibilidad de Víctor de Aldama. Según cuenta, hubo un momento en el que consiguió ponerle contra las cuerdas.

Durante el juicio del caso mascarillas, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha intentado minar la credibilidad de las palabras de Víctor de Aldama.

La letrada habla con laSexta Columna sobre su estrategia, cuyo punto culmen se encuentra en su interrogatorio al comisionista en el que se alcanzan momentos de considerable tensión.

"Como dice aquel, le pillamos en una inventada", señala de la Hoz, que recuerda cómo en ese momento Aldama "se vio tan acorralado que pidió ir al baño".

Ella se quejó alegando que "era como cuando en baloncesto uno pide una parada técnica". Cuando volvió, apunta, "claro, ya no se acordaba de fechas y tras hablar con el abogado ya fue todo como la seda. Ya no se metió en esos jardines que se había metido antes".

Isabel Vega, periodista de Tribunales de la 'Cadena SER', sostiene que durante el juicio Aldama "no aclaró ningún punto en particular ni hubo una gran aportación relevante, pero en conjunto la Fiscalía sí ha considerado que era importante porque la declaración de Aldama ha confirmado el trabajo previo que ya habían hecho los investigadores".

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