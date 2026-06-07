Tania Sánchez: "Los católicos practicantes son mayoritariamente del voto de derechas"

La analista política ha afirmado que el papa "ha decidido poner el foco en contraponer a valores que ahora mismo avanzan, con Trump a la cabeza", tras lo que ha señalado que Ayuso "no tiene ningún problema" con el presidente de EEUU.

Tania Sánchez ha afirmado en La Roca que "la gente que son católicos practicantes son mayoritariamente del voto de derechas", a lo que ha apostillado que eso "no significa que no haya creyentes que sean de izquierdas". "Lo que sí creo que hay de fondo es que hay una disputa cultural ideológica muy potente en el mundo a muchos niveles, y creo que la religión forma parte de esas disputas, con una batalla entre el cristianismo y los evangélicos. Eso forma parte de la batalla política que hay de fondo también, porque hay determinados mensajes que son muy chocantes con la ultraderecha y con determinados sectores", ha señalado.

En este sentido, Sánchez ha opinado que "la derecha tradicional juega todas las aguas". "El PP está haciendo apuestas serias, por lo menos en Madrid, de mantener un vínculo y una relación con los evangélicos", ha señalado la analista política".

Minutos más tarde, la analista política ha expresado que "la Iglesia y las religiones sirven para ordenar el mundo y para definir lo que es válido y lo que no es válido y lo que es aceptable y lo que no es aceptable". "La Iglesia siempre ha sido política y los diferentes papas, sin entrar en grandes transformaciones de sus valores religiosos, han decidido dónde ponían el acento en su capacidad de influencia como líderes globales", ha subrayado Sánchez, al tiempo que ha manifestado que "es evidente que llevamos dos papas que han decidido poner el foco en contraponer a valores que ahora mismo avanzan, con Trump a la cabeza". "Y el PP estará encantado con la visita, pero tienen una líder de Madrid que desde luego no tiene ningún problema con Trump, ni lo ha criticado", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido