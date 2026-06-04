Hoy, Chicote viaja hasta Vitoria-Gasteiz para intervenir en 'El Lusitano': un restaurante en crisis por los conflictos personales de su propietaria

Esta noche, en laSexta, 'Servicio secreto by Chicote' se desplaza hasta Vitoria-Gasteiz para infiltrarse en 'El Lusitano', un restaurante marcado por los problemas económicos, la falta de dirección y conflictos personales de su propietaria.

En esta nueva entrega, 'Servicio secreto by Chicote' viaja hasta Vitoria-Gasteiz para intervenir en El Lusitano, un restaurante ubicado en un polígono industrial que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Al frente está Marisa, una empresaria portuguesa que levantó el negocio junto a su expareja y que, tras una complicada separación, ha visto cómo él abría un restaurante muy cerca con una propuesta similar. Mientras intenta hacer frente a las deudas y mantener a flote el negocio, Marisa divide sus esfuerzos entre El Lusitano y un nuevo proyecto hostelero, dejando al restaurante sin una dirección clara.

Con la ayuda de un informante interno, Alberto Chicote se infiltra en el local para descubrir qué ocurre realmente cuando nadie mira. Durante la inspección nocturna, el chef encuentra importantes deficiencias de higiene y organización: pan con moho, alimentos almacenados sin criterio, suciedad acumulada, presencia de insectos y una cocina donde el desorden dificulta el trabajo diario. Un panorama que refleja el abandono progresivo de un negocio que durante años fue un referente en la zona.

Tras reunir pruebas, Chicote irrumpe en el restaurante para destapar la verdadera situación y afrontar los problemas desde dentro. Más allá de las carencias detectadas en la cocina, el chef deberá ayudar a Marisa a recuperar el control de un negocio condicionado por los problemas personales, las dificultades económicas y los conflictos internos.

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