"Hostia, vaya humos": Alberto Chicote flipa al oír a la cocinera de 'La Colina' decir a la camarera que se "relaje la raja"

Daiana, camarera de La Colina, y Marina, la cocinera, protagonizan una tensa discusión en este vídeo en la cocina del restaurante sin saber que Alberto Chicote las está vigilando a través de las cámaras.

Alberto Chicote acude a Torremolinos, en la Costa del sol, en Málaga, para adentrarse de incógnito en 'La Colina', donde Carmen, su propietaria, critica la forma de llevar el bar del gerente. Sin embargo, Chicote tampoco está de acuerdo con la forma de llevar el bar de Carmen, a la que pilla sentada en la mesa de unos clientes: "Está Carmen sentada con unos clientes, ¡la virgen santa del amor hermoso!".

Por otro lado, Daiana, la camarera, y Marina, la cocinera, tienen un continuo rifirrafe por la organización de las comandas. Y es que, como explica Daiana, "trabajar en la colina es complicado, falta organización y es un desastre". Por ejemplo, cuando Dainana pregunta a Marina cuánta falta para sacar los pinchos a los clientes, la cocinera afirma que ya le ha dicho varias veces que iba a tardar una hora en preparar la cocina.

"Si lo tienes que decir cuatro veces, lo dices, porque es tu trabajo", responde tajante la camarera a la cocinera, que le grita: "Relaja la raja". Un compartiendo que no gusta nada a Alberto Chicote, que las está vigilando a través de las cámaras y alucina con "los humos" de Marina en este vídeo.

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