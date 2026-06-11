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'Casa Pepe'

Chicote, al ver los cinco microondas en la cocina de 'Casa Pepe': "Como Nacho Cano a los teclados"

El chef se adentra de noche en el restaurante 'Casa Pepe' (Peñíscola, Castellón) y se encuentra con un "almacén de mierda" con alimentos en dudoso estado hasta un rincón de hacer pizzas que "está peor que una piedra de sacrificios mayas".

Chicote, al ver los cinco microondas en la cocina de 'Casa Pepe': "Como Nacho Cano a los teclados"

Chicote se infiltra de noche en el restaurante 'Casa Pepe', en Peñíscola, para comprobar el estado real de la cocina cuando "nadie le ve". Nada más empezar el recorrido, el chef se topa con varios alimentos de procedencia dudosa.

"¿Esto es un flan?", alucina al destapar uno de los productos almacenados. Tras verlo de cerca, advierte del posible riesgo para los comensales. "La verdad es que lo pueden tirar en cualquier sitio de la cocina porque todo es un cubo de basura", sentencia.

El chef continúa su inspección y el asombro va en aumento. "Hay una colección de mierda en el fondo que es lo más vergonzoso que he visto en mi vida", asegura Chicote al abrir la cámara frigorífica.

En otro punto de la cocina, Chicote se encuentra con cinco microondas alineados. "Como Nacho Cano a los teclados", bromea el chef.

El recorrido termina en la zona de elaboración de pizzas, que vuelve a dejar sin palabras al cocinero. "Está peor que una piedra de sacrificios mayas", sentencia Chicote.

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