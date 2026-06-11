Chicote, al infiltrarse en 'Casa Pepe' en Peñíscola: "Está peor que una piedra de sacrificios mayas"

En Secretos de Chicote, el chef se adentra de noche en el restaurante 'Casa Pepe' (Peñíscola, Castellón) para comprobar de primera mano el estado real de sus instalaciones tras las advertencias de su "topo". "Esto es una especie de almacén...un almacén de mierda", sentencia.

Chicote se desplaza hasta el restaurante 'Casa Pepe', en Peñíscola (Castellón), tras recibir una alerta de su informante. "Mi topo me ha dicho que los dueños del restaurante lo perdieron todo durante la borrasca Gloria y no han levantado cabeza. El dueño es terco", comenta el chef antes de iniciar su infiltración.

El cocinero accede al local de noche para ver "la realidad en crudo y sin filtro"."Esto es una especie de almacén...un almacén de mierda", sentencia Chicote nada más entrar.

Una cocina bajo la lupa ultravioleta

"Si esto es material de cocina, que venga Dios y lo vea", exclama el chef mientras activa la luz ultravioleta para observar lo que según él "no pueden ver los ojos". La escena deja al chef completamente sorprendido por el estado del local. "Mira las paellas, ¿te imaginas un caldo hecho aquí? Aquí la lías enorme, pardísima", alucina.

Restos, suciedad y posibles orines

En un momento de la inspección, Chicote señala el suelo al encontrar unos empapadores. "Según mi topo, los dueños tienen una perrita que campa a sus anchas y eso son los orines", comenta el chef: "¿Cómo puedes pensar que estás capacitado para dar de comer a alguien cuando el espacio donde cocinas no está sucio, está contaminado", lamenta.

¿Alarma máxima por ratas?

Sigue la revisión y Chicote no da crédito a lo que encuentra."¿Esto es cebo para ratas? Si han puesto cebo es que hay en algún sitio", reflexiona en voz alta. El informante del programa añade que el propietario presume de servir "unas paellas cojonudas", a lo que Chicote responde con ironía: "Será la mierda lo que le da el toque especial".

La zona de pizzas, en estado crítico

El chef también inspecciona el rincón destinado a la elaboración de pizzas, que define como completamente inaceptable. "Está peor que una piedra de sacrificios mayas", afirma impactado Chicote, que concluye la visita asegurando que tiene "ganas de salir de allí cuanto antes", tras una inspección que deja al descubierto graves deficiencias en el local.

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