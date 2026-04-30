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Así reaccionan en 'La Colina' al ver a Chicote entrar por sorpresa a parar el servicio: "Me tiemblan las piernas"

El equipo de 'La Colina' reacciona con nerviosismo al ver a Chicote paralizando por completo el servicio. "¿Este horror es tuyo?", exclama el chef al entrar y ver el caos.

Así reaccionan en 'La Colina' al ver a Chicote entrar por sorpresa para parar el servicio: "Me tiemblan las piernas"

"¿Este horror es tuyo?", exclama Alberto Chicote nada más irrumpir en 'La Colina', completamente sobrepasado por lo que acaba de presenciar en la cocina del restaurante de Torremolinos. El chef no puede creer el estado de algunos alimentos que están saliendo hacia las mesas, poniendo en riesgo a los comensales.

Su enfado aumenta todavía más al comprobar la absoluta falta de organización entre los trabajadores y la actitud despreocupada de Francesco Sapienza, propietario del local, que incluso se permite enlazar "rondas de chupitos" en pleno servicio mientras el caos se apodera del restaurante.

La tensión se dispara en cuanto Chicote entra en el local y decide detener el servicio delante de clientes y empleados. "Me han temblado las piernas porque yo sabía que iba a recibir", reconoce una de las cocineras tras ver aparecer al chef.

Puedes ver el tenso momento en el vídeo sobre estas líneas.

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