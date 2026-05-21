El antes y el después de 'El Texu': así es la espectacular reforma de Alberto Chicote en Servicio Secreto

"Cuando entren se van a quedar sin sangre en los bolsillos", asegura Alberto Chicote, sobre cómo va a reaccionar el equipo de 'El Texu' a la reforma de Servicio Secreto.

Alberto Chicote ha realizado junto con el equipo de Servicio Secreto una gran reforma del restaurante 'El Texu', en Gijón. "Cuando entren se van a quedar sin sangre en los bolsillos", afirma el presentador, que destaca el nuevo logo del letrero.

"Qué guapo", destaca Loli, dueña de 'El Texu', nada más entre al local, al cual le han dado un lavado de imagen, empezando por el color. "Estoy impresionada, de lo que era a lo que quedó...", afirma Loli en el vídeo principal de esta noticia, donde su hija, Noemí, afirma que es "otro completamente": "Tiene un aire más acogedor, la luz, las flores... queda como si no estuviera en un polígono".

Por otro lado, el equipo de 'El Texu' destaca la frase de la pared mientras que Loli se sincera: "El nuevo 'El Texu' me ha vuelto a ilusionar, a criar esas mariposinas que dices, 'esto es mío y tengo que luchar por ello'".

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