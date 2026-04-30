Alberto Chicote descubre "un pollo que quería ser boquerón" tras entrar de incógnito a la cocina de 'La Colina': "Me voy a retirar"

Alberto Chicote entra a escondidas en la cocina del restaurante 'La Colina', donde el chef descubre que la comida no está bien conservada y tiene moho: "Este pollo quería ser boquerón porque está nadando en su juguito".

Alberto Chicote se adentra de incógnito en 'La Colina', un restaurante de Torremolinos, en la Costa del Sol, en Málaga, donde uno de sus trabajadores, el topo, le ha dicho "que todo es un caos y que todo el mundo va a su aire". "Espero no convertirme en el loco de 'la colina'", confiesa el presentador.

"Este pollo quería ser boquerón porque está nadando en su juguito", exclama Alberto Chicote al ver cómo tienen la comida guardada. Es el caso del "secreto", que "está babosísimo, huele de vergüenza" y que tiene "un brillo como de mentira". Y es que, como explica el chef, "la carne fresca en buenas condiciones tiene brillo pero no de la baba".

Por otro lado, "los flamenquinos tienen moho", algo que se puede apreciar por su "cambio de color": "¿Dónde han aprendido a cocinar y congelar?, ¿en una antesala del infierno?". Por último, Chicote no da crédito al ver un pescado en mal estado: "Este no sé qué pescado es, no tengo ni idea, pero está podrido, está para tirarlo a la basura".

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