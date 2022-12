ASEGURA QUE NO PUEDE COMPRAR PESCADO NI CARNE

Jordi Évole habla en Salvados con una mujer desempleada y enferma de cáncer que vive con 500 euros de pensión: "Sólo puedo comprar pollo, patatas y huevos. Yo no tengo por qué vivir de la pensión e mis padres, él ya ha trabajado, mi marido trabajó 30 años para que a mí no me faltara de nada". "¿Las ayudas sociales a quien se las dan? Dicen que tengo un piso pagado. Gracias a dios porque si no me veo viviendo debajo de un puente", denuncia.