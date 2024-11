Un vecino de La Bombilla desvela que ha podido entrar a su casa tres años después: "Esto estaba confinado, no se podía entrar a vivir por los gases"

A los destrozos generados por la lava del volcán de La Palma se suma las consecuencias después de la erupción. En el pueblo de La Bombilla, muchos vecinos han tenido que esperar mucho tiempo para poder volver a sus domicilios por los gases que todavía siguen en el ambiente tras el volcán.

"Los gases son dañinos y son peligrosos. Es gestionable y asumible y ya hay 58 personas que están viviendo con total tranquilidad", comenta Joantxo, vecino de la localidad.

Él, en cambio, ha tenido que esperar tres años hasta poder volver al pueblo: "El primer verano desde el 21 que he podido venir es este, el del 24. Esto estaba confinado, no se podía entrar salvo a limpiar y airear las habitaciones. No podías entrar a vivir por los gases".