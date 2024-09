El marido de Mari Carmen Fernández Vázquez, José Ramón Martínez, comparte con Gonzo la última imagen que mandó su mujer antes de desaparecer estando a bordo del buque oceanográfico García del Cid. Las últimas cuatro líneas de ese mensaje decían lo siguiente: "Me quiero matar. Estoy en el camarote llorando, no quiero salir, me da asco esta gente, solo quiero morir. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho".

José Ramón solo leyó el principio del mensaje cuando lo recibió y fueron los cuñados los que le avisaron de la gravedad del mensaje. Gonzo ve "impactantes" sus palabras, preguntando cómo se enteró de la noticia de la desaparición de su mujer.

"Me entero al día siguiente, pasadas las 11:30 horas. Me llaman diciendo que no encuentran a mi mujer en el barco. Solo quería ir a Valencia, que es donde está el centro de coordinación más cercano. Nos llamó la Guardia Civil y mi declaración duró casi cinco horas. Me dijeron: 'Sales de aquí y te metes en un avión para casa'", cuenta a Gonzo.