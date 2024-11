Tras las denuncias por agresión sexual a Íñigo Errejón, Rita Maestre, política de Más Madrid y expareja de Errejón, charla con Gonzo en Salvados. Preguntada sobre cómo se encuentra, la política de Más Madrid confiesa estar "digiriendo todavía" la situación: "Estoy enfadada, además de decepcionada". "Cómo es posible que no viera eso antes?, ¿cómo es posible que no me diera cuenta compartiendo primero una relación personal y luego política y profesional?", se pregunta Maestre, que confiesa sentirse un poco "culpable" por no haber visto esa doble cara.

Sin embargo, la política de Más Madrid también destaca que aunque "lo que ha pasado es muy doloroso", "no se hubiera resuelto así si no fuera por el feminismo": "Y eso es reconfortante, porque las cosas cambian y cambian a mejor". "Hay una parte de culpa inconsciente porque, de alguna manera, me pregunto cómo no nos dimos cuenta, cómo no ves indicios, cómo no detectas lo que está pasando".

"Es una persona que tiene dos caras, tú ves una, pero no puedes evitar preguntarte si podrías haber visto la otra". Pero, ¿de qué se culpa más? ¿de no haberlo detectado en su relación personal o en la profesional?

"Casi diría más en la personal", confiesa Rita Maestre, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Por lo que hemos descubierto, es una persona que tiene un lado manipulador, dominante, mentiroso y misógino, que es lo que más me afecta como mujer y feminista". Además, preguntada sobre si se siente engañada, Maestre afirma que ha sido "engañada personal y políticamente": "Compartía mi vida con una persona que volvía a casa con normalidad, mientras sus acciones fuera de esa casa no tenían nada que ver con la de dentro".

Por último, Rita Maestre analiza las denuncias a Íñigo Errejón: "Hablan de relaciones de abuso psicológico, maltrato y relaciones de poder que hacía que las mujeres se sintieran humilladas y vejadas". "Eso te obliga a recolocar tu pasado de una manera distinta", destaca la política de Más Madrid, que asegura que "es importante hacerlo con honestidad": "La única forma de sanar es hablar y eso es lo que estoy haciendo".