El encuentro entre Emiliano García-Page y Gonzo empieza con Pedro Sánchez como protagonista. Las dos primeras preguntas del presentador de Salvados van dirigidas en ese sentido, en la relación del presidente de Castilla-La Mancha con el secretario general socialista.

La primera pregunta es si pediría perdón a Sánchez por sus críticas acerca de los pactos con ERC y Junts, con la ley de amnistía como trasfondo. "Si de algo se ha hablado estos días es de perdonar", le recuerda Gonzo a García-Page. Sin embargo, el presidente niega que tenga que pedir perdón a Sánchez.

"No, bajo ningún concepto, ni él a mí", asegura. Gonzo prosigue con sus preguntas a García-Page sobre su relación con Sánchez, encontrando un silencio del presidente de Castilla-La Mancha. "Tengo la impresión de que Sánchez no es santo de su devoción", observa Gonzo, a lo que García-Page responde: "No sé si él se tiene por un santo, yo tampoco".

"Muy bien no se lleva", matiza Gonzo, que recuerda el apoyo de García-Page a Susana Díaz en las primarias del PSOE que llevaron a Pedro Sánchez a ser el secretario general del partido. "Ahí perdimos, más que palmar perdimos. Palmar es morir", bromea.