Dani Benítez, en Salvados, ha revelado cómo reaccionaron sus compañeros en el Granada después de que se confirmase que dio positivo en cocaína. El balear, que llegó a ser la estrella de los nazaríes, confirmó que no hubo demasiados que le mandasen un mensaje.

"Algún compañero cercano me escribió en plan la que has liado, pero poco más. Era un apestado, y nadie quiere tener cuentas contigo. No se lo echo en cara, lo entiendo", relató en Salvados.

Pero... pero él tiene claro que no habría hecho lo mismo: "No quieren arriesgar lo que yo acabo de perder. Yo no lo haría, porque soy de otra condición".

Fue entonces cuando Gonzo le preguntó por su padre, por si había recibido una llamada suya: "Qué coño va a llamar mi padre. No eché de menos eso".