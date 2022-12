El Chojin ha reconocido en Salvados que ha pensado en probar el alcohol "muchísimas veces", pero que nunca lo ha hecho porque es un "miedica". "He visto muy de cerca cómo funciona el alcohol a varios niveles, como a nivel familiar. Ha habido problemas relacionados con el consumo de alcohol", ha indicado.

En este sentido, el rapero ha contado que ha visto "a gente que quería mucho a sus hijos prometerles que no iban a volver a beber alcohol con una lágrima en los ojos y era su verdad, y esa misma tarde salir y emborracharse otra vez porque no podían controlarlo". "A mí una de las cosas que más miedo me daba con respecto al alcohol tenía que ver con lo de desinhibirse. Yo no sé qué tengo dentro y no sé si quiero enseñárselo a la gente", ha reconocido.