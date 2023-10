"Aquí no hay gente que defienda al lobo, entonces la convivencia no... poder pueden, pero luego tendrán que oir lo que quieran y lo que no": así de contundente se ha mostrado un vecino de un pequeño pueblo de los Picos de Europa ante Gonzo. Asegura que nadie en la localidad defiende al lobo, y Salvados ha querido comprobarlo.

El barbero del pueblo afirma que el problema es que "manda gente que no sabe lo que es el medio rural": "Es como si los de pueblo fuéramos a la ciudad a decir dónde tienen que poner los semáforos y las rotondas", ha denunciado.

En los bares también son contundentes: "Un señorito que viene de Madrid aquí y quiere tranquilidad y luego se queja de que el pollo cantó a no se qué hora. La gente que puede ir a favor de una cosa u otra es porque no viven de ello", ha sentenciado uno de los clientes, mientras que otro ha asegurado que quien defienda a los lobos "a lo mejor se lleva una manada de hostias, depende de cómo pesque el personal".